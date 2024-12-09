Гаевой Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаевой Дмитрий Сергеевич

Гаевой Дмитрий Сергеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гаевой Дмитрий Сергеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Карловской, Карловскаго общ-ва

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.