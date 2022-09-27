Жудин Петр Стеф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖудин Петр Стеф.

Жудин Петр Стеф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жудин Петр Стеф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Кавергинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.