Сорокин Михаил Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Михаил Ефремович

Сорокин Михаил Ефремович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Михаил Ефремович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Елшанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.