Смолев Александр Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолев Александр Прок.

Смолев Александр Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смолев Александр Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, с. Черкасы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.