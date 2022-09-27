Нигай Андрей Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигай Андрей Андр.

Нигай Андрей Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нигай Андрей Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Телицкой Тудорешты

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.