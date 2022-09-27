Ишутов Троф. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшутов Троф. Григ.

Ишутов Троф. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ишутов Троф. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, Вырыстайкиной дер.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.