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Теречев Василий Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Теречев Василий Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, с. Напольн.-Вьясс.

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