Трус Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрус Иван Васильевич

Трус Иван Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трус Иван Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Пружанский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.