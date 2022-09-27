Ельяшевич Семен Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕльяшевич Семен Семенович

Ельяшевич Семен Семенович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ельяшевич Семен Семенович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Пружанский уезд, Носковская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.