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Федосовский Сократ Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Федосовский Сократ Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, г. Елатьма, г. Елатьмы

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