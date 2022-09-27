Храповицкий Ив. Франц. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХраповицкий Ив. Франц.

Храповицкий Ив. Франц.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Храповицкий Ив. Франц.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Белгородский уезд, Безсоновской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.