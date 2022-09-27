Лнтвиненко Митр. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛнтвиненко Митр. Мих.

Лнтвиненко Митр. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лнтвиненко Митр. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Миргородский уезд, Кибьинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.