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Мартынюк Як. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартынюк Як. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Кустанайский уезд, Бижанской

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