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Дибир Хаджи Хаджиев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дибир Хаджи Хаджиев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Дагестанская область, Андийский округ, с.Чиркап (Чиркат)

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