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Пирожников Леонт. Лев Никитин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пирожников Леонт. Лев Никитин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Великотопальской

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