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Харитонов Петр. Евгр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харитонов Петр. Евгр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, с. Мордвин

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