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Зашолтинов Ижафетин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зашолтинов Ижафетин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, Чукадытамаковская, с. Копейкв.

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