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Ветцель Иван Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ветцель Иван Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Романовка

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.11.1889
11.10.1950
Екатеринославская губ., Бахмутский уезд, Григорьевская вол., селение Марьяновка
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