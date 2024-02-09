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Малышев Вас. Игнат.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Малышев Вас. Игнат.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Чаромской д. Захарово.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
21.02.1888 ст.
1941
Захариха, Чаромская волость, Череповецкий уезд
Неизвестно
Неизвестно
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