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Высоков Никифор Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Высоков Никифор Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Курганский уезд, Макушинск., с. Макуш.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1887
После 1930
Гусина, Макушинская волость, Курганский уезд
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