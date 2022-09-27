Дубровин Семен Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Семен Мих.

Дубровин Семен Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дубровин Семен Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Базевской, д. Со…цовки

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
03.09.1894
21.05.1966
Вороновка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close