Просолулов Сем. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПросолулов Сем. Зах.

Просолулов Сем. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Просолулов Сем. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Льговский уезд, Ольшанс., с. Ольшанки.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.