Руневич Михаил Авг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРуневич Михаил Авг.

Руневич Михаил Авг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Руневич Михаил Авг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.