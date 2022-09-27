Сопелкин Леонтий Иван. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСопелкин Леонтий Иван.

Сопелкин Леонтий Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сопелкин Леонтий Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кубанская область, Екатеринодарский отдел, Бейсугская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.