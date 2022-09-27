Пеклер Файвуш Лейз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеклер Файвуш Лейз.

Пеклер Файвуш Лейз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пеклер Файвуш Лейз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Виленский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.