Минайло Филипп Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинайло Филипп Емел.

Минайло Филипп Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Минайло Филипп Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Поремицской, д.Ворона

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.