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Ануфриев Влас

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ануфриев Влас
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Асакасинская, с. Юман

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