Дмитриев Федор Ег. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Федор Ег.

Дмитриев Федор Ег.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дмитриев Федор Ег.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Епифанский уезд, Бучальской, с. Ойко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.