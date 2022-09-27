Харченко Никол. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарченко Никол. Федор.

Харченко Никол. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Харченко Никол. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Садовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.