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Хведорович Ант. Осипович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Хведорович Ант. Осипович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Трокский уезд

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