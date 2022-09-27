Исаков Степан Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Степан Емельянов

Исаков Степан Емельянов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаков Степан Емельянов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Шолоховской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.