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Погодаев Викт. Никан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Погодаев Викт. Никан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Петров. зав.

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