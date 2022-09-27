Каминский Станисл. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаминский Станисл. Ант.

Каминский Станисл. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Каминский Станисл. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Трокский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.