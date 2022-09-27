Боровой Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровой Осип Иванович

Боровой Осип Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боровой Осип Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.