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Полтавцев Анан Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полтавцев Анан Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Купянский уезд, Боровской Монжеск

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