Вольф Вас. Мих. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВольф Вас. Мих.

Вольф Вас. Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вольф Вас. Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.