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Широчин Мих. Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Широчин Мих. Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Вилейский уезд, Вилейская в., д.Волковщ.

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