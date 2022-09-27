Тарасов Алексей. Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Алексей. Вас.

Тарасов Алексей. Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Алексей. Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Козельский уезд, Каменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.