Логвинов Яков Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогвинов Яков Петр.

Логвинов Яков Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Логвинов Яков Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Мошонской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.