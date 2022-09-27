Козлов Алексан. Игн. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Алексан. Игн.

Козлов Алексан. Игн.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Алексан. Игн.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Калужский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.