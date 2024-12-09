Мансимов Мих. Аркад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМансимов Мих. Аркад.

Мансимов Мих. Аркад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мансимов Мих. Аркад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Зарайский уезд, г. Зарайск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.