Пестов Петр Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестов Петр Дмитр.

Пестов Петр Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пестов Петр Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Кряжлинская, д. Андреева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.