Балаш Осип Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалаш Осип Филиппович

Балаш Осип Филиппович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Балаш Осип Филиппович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Свенцянский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.