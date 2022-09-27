Курабатов Пав. Дм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурабатов Пав. Дм.

Курабатов Пав. Дм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курабатов Пав. Дм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Златоустовский уезд, Ногушинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.