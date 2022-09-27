Сидоров Григ. Сидоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Григ. Сидоров.

Сидоров Григ. Сидоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сидоров Григ. Сидоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Вязменской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.