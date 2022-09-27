Лукашевич Гавр. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашевич Гавр. Зах.

Лукашевич Гавр. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукашевич Гавр. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Церковщинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.