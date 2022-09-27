Брок Виктор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрок Виктор Егорович

Брок Виктор Егорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Брок Виктор Егорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Варклянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.