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Борманов Григ. Иванов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Борманов Григ. Иванов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Велижский уезд, Сертейской

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