Авласенок Ад. Венед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвласенок Ад. Венед.

Авласенок Ад. Венед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Авласенок Ад. Венед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Лепельский уезд, Кубличской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.