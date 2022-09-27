Квартюк Захар Исак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКвартюк Захар Исак.

Квартюк Захар Исак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Квартюк Захар Исак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Гурьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.